LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl in Firma

Sonneberg (ots) - Unbekannte schlugen am Mittwoch in der Mittleren-Motsch-Straße ein Seitenfenster im Erdgeschoß einer Firma ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort wurden mehrere Büros durchwühlt und Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:00 Uhr und 24:00 Uhr, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen.

