LPI-SLF: Opel gerammt und geflüchtet

Saalfeld (ots) - Vor einem Elektro-Markt in der Straße Mittlerer Watzenbach ereignete sich am Mittwoch zwischen 15:00 und 17:00 Uhr eine Unfallflucht. Ein schwarzer Opel Insignia parkte in der Tatzeit an der Stirnseite des Elektromarktes neben einem Notausgang. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit dem Heck des Opels und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand am Opel Schaden in Höhe von ca. 800 EUR. Wer sachdienliche Hinweise zum Schadensverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit dem Saalfelder Inspektionsdienst unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

