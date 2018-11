LPI-SLF: Arbeiter stürzt von Plattform

Hirschberg. Saale-Orla-Kreis. (ots) - In einer Produktionshalle in Ullersreuth hatte sich ein Arbeiter bei einem Sturz aus der Höhe schwer verletzt. Der Mann war in der vergangenen Nacht gegen 23:00 Uhr auf einer Baustelle in der Halle beschäftigt und hatte sich zu dem Zeitpunkt auf einer Plattform in drei Meter Höhe befunden, um Gitterroste einzubauen. Aus bisher unbekannter Ursache war der 25-Jährige durch eine Öffnung von der Plattform gefallen und auf dem Betonfußboden aufgeschlagen. Mit schweren Verletzungen wurde der Arbeiter von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bad Berka geflogen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde zusätzlich zum Arbeitsunfall informiert.

