LPI-SLF: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein

Saalfeld (ots) - Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Fürstenhuther Stollen wurde in der Nacht zu Donnerstag durch die Bewohner bemerkt. Im Zeitraum vom 21.11. bis zum Zeitpunkt der Feststellung hatten unbekannte Täter ein Fenster aufgebrochen und waren so in das Haus gelangt. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht, dabei aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der Schaden am aufgebrochenen Fenster wurde mit 500 EUR beziffert. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die bei dem Einfamilienhaus wahrgenommen wurden. Tel. Inspektionsdienst Saalfeld: 03671/560.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell