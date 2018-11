LPI-SLF: Mutmaßlicher Dieb kassiert zwei Anzeigen

Neustadt an der Orla (ots) - Wenig Glück besaß ein mutmaßlicher Dieb heute Morgen in einem Betrieb in Neustadt an der Orla. Der 36-jährige soll einem Arbeitskollegen dessen Rucksack mit Bargeld in der Kantine gestohlen haben und war zwischenzeitlich geflüchtet. Zu seinem Pech hatten ihn Zeugen am Tatort beobachtet, sodass man ihn kurze Zeit später zur Rede stellte. Dabei fand man den gestohlenen Rucksack in seinem PKW und die hinzu gerufenen Polizisten stellten bei ihm auch noch geringe Mengen einer Substanz sicher, bei der es sich nach ersten Tests um die illegale Droge Crystal handeln könnte. Deshalb kassierte der Mann gleich zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und muss außerdem mit Konsequenzen des Arbeitgebers rechnen.

