LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 28.11.2018 gegen 01:15 Uhr wurde in der Ortslage Saalburg ein Pkw Hyundai einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde bei der Fahrerin (50, w, deutsch) ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Weiterhin entdeckten die kontrollierenden Beamten einen frischen Unfallschaden am Pkw. Jedoch konnte sich die Fahrerin nicht erinnern, wo sie einen Unfall hatte. Nachdem eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt wurde, begaben sich die Beamten auf die Suche nach der Unfallstelle. In den Nachtstunden konnte aber keine eindeutig zuordenbare Unfallstelle gefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

