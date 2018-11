LPI-SLF: Unfallflucht

Bodelwitz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 27.11.2018 gegen 12:00 Uhr bemerkte der Eigentümer eines Carports in der Wernburger Straße Beschädigungen am Dach und an der Dachrinne. Auch war der gesamte Carport verschoben. Vermutlich verursachte ein Lkw diesen Schaden, welcher mit ca. 10.000,- Euro beziffert wird. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

