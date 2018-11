LPI-SLF: Unfallflucht

Wurzbach/Rodacherbrunn, Saale-Orla-Kreis (ots) - In der Nacht 26./27.11.2018 befuhr ein unbekannter Lkw die L1095 aus Richtung Landesgrenze Bayern kommend in Richtung Rodacherbrunn. Ausgangs einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer vermutlich aufgrund der winterlichen Verhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Lkw mit einer Grundstückseinfriedung. Anschließend setzte der Fahrer die Fahrt pflichtwidrig fort. Der Schaden an der Umfriedung wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

