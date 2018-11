LPI-SLF: Garage aufgehebelt

Gräfenthal (ots) - Eine Garage hebelten Diebe offenbar in der Nacht zum Montag in Gräfenthal auf. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Garage in der Gebersdorfer Straße und verursachten dabei Sachschäden an Tor und Schloss. Aus der Garage stahlen die Diebe nach jetzigen Erkenntnissen drei Fahrradschlösser sowie drei Schraubzwingen im Gesamtwert von ca. 200 Euro. Da es bisher noch keine heiße Spur zu den Einbrechern gibt, sucht die Polizei nun Zeugen. Wer Angaben zu tatverdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

