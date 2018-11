LPI-SLF: Drei Verletzte bei Frontalcrash

Saalfeld (ots) - Drei Personen wurden gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Saalfeld verletzt, bei dem zwei PKWs in der Kulmbacher Straße frontal zusammenstießen. Gegen 17.00 Uhr geriet eine Frau mit ihrem VW aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Honda. Bei dem Zusammenstoß erlitten die 61-jährige VW-Fahrerin und ihr 32-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Sie kamen per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Der 36-jährige Hondafahrer kam mit leichten Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstanden bei dem Aufprall so massive Schäden, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Eine Fußgängerin, die am Unfallort durch den auf den Gehweg schleudernden Honda getroffen wurde, besaß Glück im Unglück. Sie stürzte zwar zu Boden, wurde nach eigenen Angaben jedoch nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 10 000 Euro. Zur Bergung und Unfallaufnahme blieb die Kulmbacher Straße für etwa eine Stunde gesperrt. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

