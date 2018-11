LPI-SLF: Bettler erbeuten Bargeld und Goldschmuck

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 26.11.2018 gegen 10:30 Uhr klingelten zwei unbekannte Frauen an einer Wohnung im Oelschweg. Nachdem die Tür durch die Wohnungsinhaberin (78, w, deutsch) geöffnet wurde, betraten die beiden unbekannten Frauen sogleich die Wohnung. Auf einem mitgeführten Zettel war zu lesen, dass sie ihr Haus in Rumänien verloren hätten. Sie fragten u. a. nach Schuhen, Geld und Kaffee. Die gutgläubige Rentnerin verköstigte die beiden Frauen mit Kaffee und übergab ihnen über 100 Euro Bargeld. Bei dieser Gelegenheit schauten sich die Frauen in der Wohnung um und entwendeten diversen Goldschmuck. Danach entfernten sie sich aus der Wohnung. Der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 600,- Euro.

