LPI-SLF: Attraktive Internetbekanntschaft

Saale-Olra-Kreis (ots) - Eine vermeintlich attraktive Internetbekanntschaft brachte aktuell einen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis in unangenehme Bedrängnis. Der 52-Jährige ließ sich in der vergangenen Woche mit einer schönen Unbekannten ein, deren Freundschaftsanfrage er über ein großes soziales Netzwerk erhielt. Als die Dame sich online dann sehr freizügig zeigte, ließ sich der Mann offenbar animieren, sich vor dem Rechner ebenfalls entblößt zu zeigen. Zu seiner bösen Überraschung kam wenig später die erste Geldforderung der Unbekannten. Sie gab an, die freizügigen Posen des Mannes heimlich mitgeschnitten zu haben und drohte, diese im Internet zu veröffentlichen, falls er keine mehreren Hundert Euro überweisen würde. Der Mann zahlte nicht und erstattete nach reichlich Überlegung Anzeige gegen die Unbekannte. Die Schleizer Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen des Verdachts der Erpressung. In diesem Zusammenhang wird nochmals zur besonderen Vorsicht mit derartigen Internetbekanntschaften gemahnt. Oft stecken hinter den attraktiven Bekenntnissen einzelner User rein finanzielle und kriminelle Interessen.

