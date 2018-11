LPI-SLF: Einbrecher dringen in Feuerwehrgebäude ein

Remda-Teichel (ots) - In das Gebäude der Remdaer Feuerwehr drangen Diebe am vergangenen Wochenende im Ortsteil Sundremda ein. Die Unbekannten drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam über ein Fenster in das Objekt in der Remdaer Straße. Im Inneren brachen sie mehrere Türen sowie Schränke auf und ließen Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Nun wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. In diesem Zusammenhang suchen die Saalfelder Ermittler Zeugenhinweise. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

