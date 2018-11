LPI-SLF: Gaststätte beschmiert - Zeugen gesucht!

Uhlstädt (ots) - Eine Gaststätte beschmierten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Uhlstädt. Die Täter brachten in der Nacht zum Samstag mit roter Farbe diverse Schriftzeichen an der Wetterschutzwand des Restaurants in der Jenaischen Straße an. Dabei verursachten die Täter Sachschäden in Höhe von rund 500 Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht dringend Zeugen. Informationen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

