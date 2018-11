LPI-SLF: Streit in Gaststätte eskaliert

Saalfeld (ots) - Ein Streit eskalierte in der Nacht zum Samstag in einer Gaststätte in der Saalfelder Innenstadt. Dabei sollen zwei 16 und 18 Jahre alte Asylbewerber gegen 22.30 Uhr mit einem 43-jährigen Deutschen in Streit geraten sein. Der 16-Jährige soll den 43-Jährigen im Verlaufe der Auseinandersetzung geschlagen haben. Der 18-Jährige soll laut ersten Zeugenaussagen eine hinzu gekommene Zeugin mit Bier beschüttet, mit einem Bierglas nach ihr geworfen und diese ebenfalls geschlagen haben. Hierbei soll sich die Frau ihrerseits mit einer Ohrfeige gewehrt haben. Zeugen gaben weiterhin an, dass der 16-jährige Verdächtige dann ein Klappmesser in der Hand hielt und damit herumfuchtelte. Jedoch sei die Klinge des Messers noch nicht ausgeklappt gewesen. Hinzu gerufene Polizisten trennten die Beteiligten, bevor ernsthafte Verletzungen entstanden und nahmen die bereits amtsbekannten und merklich alkoholisierten Afghanen in Gewahrsam. Nun wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

