LPI-SLF: Berauschter Fahrer verursacht hohe Sachschäden

Sonneberg (ots) - Hohe Sachschäden verursachte ein offenbar berauschter Autofahrer am Samstagnachmittag in Sonneberg. Der 30-jährige Pole fuhr mit seinem Opel gegen 14.00 Uhr auf das Firmengelände eines Glasbetriebes im Ortsteil Spechtsbrunn. Dabei soll der Mann mit seinem PKW durch mehrere Betriebshallen gefahren und zahlreiche Kollisionen unter anderem mit Maschinen, Raumteilern, Regalen und Toren verursacht haben. Mindestens zwei Arbeiter gaben an, sich nur durch Sprünge vor einem Zusammenstoß mit dem Astra gerettet zu haben. Die Fahrt endete erst, als der Mann seinen PKW zwischen einem Hallentor und einem Warenregal verkeilte. Mitarbeiter hielten den verwirrt wirkenden Mann bis zum Eintreffen der hinzu gerufenen Polizisten fest. Der Verdächtige kam zunächst in Polizeigewahrsam und wurde später durch einen Arzt in eine Psychiatrie eingewiesen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,43 Promille. Außerdem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Deshalb veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Gegen den bereits amtsbekannten Polen wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Nach aktuellen Informationen der Polizei wurden zum Glück keine Personen verletzt. Laut derzeitigen Schätzungen entstanden jedoch Sachschäden in Höhe von rund 100 000 Euro.

