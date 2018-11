LPI-SLF: Waldbrand bei Gräfenthal

Gräfenthal (ots) - Einen Waldbrand löschte die Feuerwehr am Samstagnachmittag bei Gräfenthal. Ein Bewohner hatte gegen 16.00 Uhr aufsteigenden Rauch aus einem Waldgebiet am Ortsrand festgestellt und seinen Nachbarn als Grundstückseigentümer informiert. In dem Fichtenwald brannten auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern der Waldboden sowie Teile des Fichtenstandes. Nachdem der 52-jährige Eigentümer vergeblich mit Gieskannen versuchte, die Flammen selbst zu löschen, alarmierte man schließlich die örtliche Feuerwehr. Die Kameraden konnten den Brand zum Glück schnell löschen, bevor weitere Sachschäden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen könnten die am Vortag durch den Eigentümer im Wald abgelagerten Holzasche- und Pflanzenreste zu dem Feuer geführt haben. Die Flammen zerstörten Teile des Waldbodens und beschädigten etwa fünf Fichten. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei prüft nun den Tatbestand der fahrlässigen Brandstiftung.

