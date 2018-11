LPI-SLF: Laser entwendet

Rudolstadt (ots) - Ein Lasergerät stahlen Unbekannte am Wochenende aus einem Fahrzeug in Rudolstadt. Die Diebe schlugen in der Nacht zum Sonntag die Seitenscheibe eines in der Schlossstraße abgestellten Kleintransporters ein. Aus dem Volkswagen ließen sie anschließend einen Kanalbaulaser im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Da bisher jede Spur von den Dieben fehlt, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

