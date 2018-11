LPI-SLF: Einbrüche in und um Uhlstädt sowie Remda

Uhlstädt-Kirchhasel, Remda-Teichel (ots) - Gleich mehrmals schlugen Einbrecher am Wochenende in und um Uhlstädt sowie Remda zu. Am Sportlerheim in Uhlstädt sprengten sie offenbar in der Nacht zum Sonntag einen Zigarettenautomaten auf und erbeuteten eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Der Automat wurde völlig zerstört und Teile flogen bis zu 20 Meter weit. Bei der Detonation ging auch ein Fenster des benachbarten Sportlerheimes zu Bruch. Die Sachschäden werden derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt. In Zeutsch wurde zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag der Tank einer am Ortsausgang in Richtung Jena abgestellten MAN-Sattelzugmaschine aufgebrochen und etwa 200 Liter Diesel abgezapft. An dem Tank entstanden Sachschäden in Höhe von rund 200 Euro. Am selben Wochenende drangen Einbrecher auch in die Grundschule in Remda ein. Offenbar stiegen sie über ein Fenster ins Objekt und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Am Montagmorgen sicherten Polizisten Spuren in der Schule, trafen jedoch keine Täter mehr an. Jetzt werden dringend Zeugen gesucht, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Tatorten bemerkten. Informationen zur Aufklärung der Einbrüche nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

