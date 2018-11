LPI-SLF: Flüchtiger Fahrer ermittelt

Schleiz (ots) - Am Sonntag Abend, 25.11.2018, gegen 19:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Industriestraße in Schleiz zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der Unfallverursacher beim Ausparken gegen ein anderes geparktes Kfz stieß, verließ dieser die Unfallstelle, ohne seiner Feststellungs- und Vorstellungspflicht nachzukommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 2500,- EUR. Aufgrund der Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugens und der vor Ort getätigten polizeilichen Ermittlungen, konnten der Unfallverursacher (deutsch, männlich, 20 Jahre alt) und das Verursacher- Kfz noch am gleichen Abend bekannt gemacht werden. Somit wurden die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Schadensregulierung geschaffen. Dem Unfallverursacher erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

