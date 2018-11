LPI-SLF: Betrunkene Pkw-Führerin verursacht Verkehrsunfall mit Linienbus

Saalfeld (ots) - Am Samstag, den 24.11.2018 kam es in der Ortslage Bad Lobenstein im Einmündungssbereich Am Alten Hügel / Wurzbacher Straße gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Lininenbus. Die Beschuldigte (58 Jahre, weiblich, deutsch) befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Pkw die Straße Am Alten Hügel und wollte auf die Wurzbacher Straße nach links in Richtung Zentrum abbiegen. Dabei übersah sie den Linienbus, welcher in diesem Moment von der Wurzbacher Straße, nach links in die Straße Am Alten Hügel einbog. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der Pkw-Führerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 Promille festgestellt. Die Beschuldigte wurde anschließend zwecks Blutentnahme in das Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

