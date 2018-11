LPI-SLF: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Teichröda (ots) - Glück im Unglück hatte eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin, als diese die B85 aus Teichröda kommend in Richtung Rudolstadt befuhr und in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab kam. In der Folge fuhr sie einen Böschungshang hinauf, kippte und überschlug sich mehrfach, bevor sie entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrspur Richtung Weimar zum Stehen kam. Vorsorglich wurde die Fahrzeuglenkerin in die Thüringen Klinik Saalfeld verbracht, konnte jedoch ohne festgestellte Verletzungen wieder entlassen werden. Am Fahrzeug entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden.

