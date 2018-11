LPI-SLF: Durch defekte Beleuchtung aufgefallen

Saalfeld (ots) - Am Freitagmorgen führten die Beamten des Inspektionsdienstes Saalfeld in der Kulmbacher Straße eine Beleuchtungskontrolle durch. Hier fiel auch eine 41-jährige Renaultfahrerin durch das defekte Abblendlicht an ihrem Fahrzeug den Beamten auf, so dass sie einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Fahrzeuglenkerin konnte keinen Führerschein vorweisen, dieser wurde ihr durch ein Gericht entzogen. Nun muss sie sich wegen Fahren ohne Führerschein verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell