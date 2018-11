LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung Fahrzeug geführt

Saalfeld/Bad Blankenburg (ots) - Samstag, in den frühen Morgenstunden fiel einer Polizeistreife ein Pkw Daimler auf, der die Saalstraße in Richtung Bahnhof in deutlich auffälliger Fahrweise befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Fahrzeuglenker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 2,77 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt wurde.

Ebenfalls seinen Führerschein abgeben musste ein 31-jähriger Fordfahrer, als dieser Sonntagmorgen um 02:50 Uhr unter Alkoholeinwirkung in Bad Blankenburg die Schwarzburger Straße stadtauswärts befuhr. Der hier durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Auch er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

