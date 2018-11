Gräfenthal (ots) - 1.000 Euro Schaden entstanden an einem Pkw VW, als der Fahrzeuglenker am Samstag um 05:50 Uhr die Landstraße von Gräfenthal kommend in Richtung Zopten befuhr und mit einem querenden Reh kollidierte. Das Tier verschwand anschließend im angrenzenden Wald, so dass der zuständige Jagdpächter eine Nachsuche durchführte.

