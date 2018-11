LPI-SLF: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Lichte/Saalfeld (ots) - Leichte Verletzungen zog sich die Beifahrerin zu, als der Fahrzeugführer eines Pkw Renault am Samstag um 10:45 Uhr die Sonneberger Straße in Fahrtrichtung Schmiedefeld befuhr und aufgrund eines Hindernisses auf der Fahrbahn verkehrsbedingt Halten musste. Der nachfolgende Transporter erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Renaut auf, so dass ein Gesamtschaden von zirka 10.000 Euro entstand.

Ebenfalls auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug ist ein 18-jähriger Opelfahrer am Samsgag gegen 17:00 Uhr aufgefahren, als er in Saalfeld die Rudolstädter Straße stadtauswärts fuhr und den Rückstau am Abzweig Eichelteich zu spät bemerkte. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 7.000 Euro.

