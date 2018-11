LPI-SLF: Betrunken mit dem Auto gefahren

Sonneberg (ots) - Am Sonntag, 25.11.2018, gegen 04:45 Uhr, hielten Beamte der PI Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße einen Pkw an. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei dem 30 jährigen Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,76 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell