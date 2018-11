LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Samstag, 24.11.2018, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 29 jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Pkw die Landstraße von Neuhaus kommend in Richtung Katzhütte. In einer Linkskurve kam er auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Stahlgeländer und landete in der weiteren Folge in einem Bachlauf. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,55 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er diesen wegen einem ähnlichen Delikt bereits verloren hatte.

Weil durch den Unfall sämtliche Betriebsstoffe in den Bach liefen, kamen noch die Feuerwehr und das Umweltamt zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell