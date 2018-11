LPI-SLF: Brand eines Tanklasters

Milbitz bei Teichel (ots) - Offenbar auf Grund eines technischen Defektes geriet heute Morgen ein voll beladener Tanklaster in Milbitz bei Teichel in Brand. Gegen 06.00 Uhr plante der 53-jährige Fahrer des MAN-Tanklastzuges, einen Anwohner mit Heizöl zu beliefern. Hierbei bemerkte er im Fahrerhaus plötzlich eine Rauchentwicklung und kurze Zeit später Flammen im Armaturenbrett sowie am Dachhimmel. Zum Glück konnte der Fahrer die Flammen selbst mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen und ablöschen. Trotzdem entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 10 000 Euro an dem Tanklastzug. Zu Explosionen und Entzünden des Treibstoffs kam es nicht. Es wurde niemand verletzt.

