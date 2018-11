LPI-SLF: Keller aufgebrochen

Bad Blankenburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte mehrere Kellerverschläge in Bad Blankenburg auf. Die Diebe gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses Am Eichwald und hebelten dort mindestens vier Verschläge auf. Dabei verursachten sie Sachschäden in noch unbekannter Höhe und ließen unter anderem zwei E-Bikes vom Hersteller Giant mitgehen. In diesem Fall ermittelt die Saalfelder Polizei wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Informationen werden unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen genommen.

