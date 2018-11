LPI-SLF: Mischpult entwendet

Bad Blankenburg (ots) - Ein Mischpult und diverses Kleinwerkzeug stahlen Unbekannte am Donnerstag in Bad Blankenburg. Die Gegenstände waren zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Marktstraße in einer Kiste abgestellt, als sich unbekannte Diebe zunächst unbemerkt bedienten. Da es bisher noch keine heiße Spur zu den Tätern gibt, hoffen die Ermittler nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer am Donnerstag in der Oberen Marktstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

