LPI-SLF: Gleich 2 Fahrzeuge machen sich selbständig

Sonneberg (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr stellte ein 25-jähriger Sonneberger seinen Pkw Audi in der Friesenstraße ab und vergaß diesen durch Betätigung der Handbremse gegen Wegrollen zu sichern. Der Pkw rollte selbständig los und kam erst an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Es entstand an dem Fahrzeug und an dem Verkehrszeichen Sachschaden in Höhe von 2800 Euro.

Am Nachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich Ähnliches in der Bettelhecker Straße. Hier hatte ein 60-Jähriger seinen Pkw Golf auf einem Parkplatz abgestellt und diesen verlassen. Die Beifahrerin blieb dabei im Fahrzeug sitzen. Plötzlich rollte der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache los, querte die Straße und kam erst an einem Zaun zum Stehen. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt, am Fahrzeug und am Zaun entstand Sachschaden.

