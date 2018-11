LPI-SLF: Diebin kommt in Haft

Bad Blankenburg (ots) - Eine Frau aus Bad Blankenburg kam Donnerstagabend in Haft, da sie ihre Strafe wegen Diebstahls nicht zahlte. Die 46-Jährige war nach mehreren Ladendiebstählen zu einer Geldstrafe von über 1000 Euro verurteilt worden. Da die Frau die richterlich verhängte Strafe nicht rechtzeitig zahlte, beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen sie. Saalfelder Polizisten trafen die Dame am Donnerstagabend schließlich in ihrer Wohnung an und fuhren sie anschließend gleich in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Sollte die Frau die Geldstrafe auch weiterhin nicht zahlen, wird sie die nächsten 85 Tage in Haft verweilen müssen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell