LPI-SLF: Erfolgreiche Vermisstensuche

Föritztal (ots) - Erfolgreich endete letzte Nacht die Suche nach einer vermissten Person bei Sonneberg. Am Abend hatte in Föritztal ein Mann mit geistiger Behinderung offenbar unbemerkt sein Heim verlassen und war nicht selbstständig zurückgekehrt. Nachdem die Pfleger gegen 19.30 Uhr die Polizei informierten, suchten diese mit allen verfügbaren Kräften nach dem 46-Jährigen. Gerade als Hubschrauber und Suchhunde zum Einsatz kommen sollten, konnte eine Streifenbesatzung gegen 20.30 Uhr zum Glück Entwarnung geben. Sie fanden den zwar orientierungslosen, aber offenbar nicht schwer verletzten Mann in einem Graben neben einem Feld bei Mupperg. Die Einsatzkräfte übergaben ihn zur weiteren Untersuchung an einen Arzt.

