LPI-SLF: Hilferufe aus Wohnung

Saalfeld (ots) - Aus einer Wohnung in der Stauffenbergstraße hatten Anwohner heute Morgen Hilferufe wahrgenommen und den Notruf gewählt. Polizeikräfte und Kameraden der Feuerwehr prüften die genannte Adresse. An der betroffenen Wohnung mussten die Kameraden der Feuerwehr eine Notöffnung durchführen. In der Wohnung befand sich der 81-jährige Mieter in einer hilflosen Lage und musste medizinisch versorgt werden. Dafür wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Rudolstadt gebracht. Die Verschlusssicherheit an der Wohnung wurde wieder hergestellt und die Schlüssel an Angehörige des Rentners übergeben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell