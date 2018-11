LPI-SLF: Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Lauscha. Landkreis Sonneberg. (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde durch die Rettungsleitstelle ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort waren, hatten bereits alle Bewohner das betroffene Gebäude selbstständig verlassen. Aus einer Kellertür war Rauch gedrungen. Zwei Bewohner wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Erste Schätzungen zum Schaden wurden mit ca. 100 EUR beziffert und beschränkten sich auf beschädigte Haushaltsgegenstände und eine Deckenleuchte. Das Feuer hatte nicht auf das Gebäude übergegriffen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Verursachung des Feuers vor. Zur bisher unbekannten Brandursache führt die Polizei die weiteren Ermittlungen.

