LPI-SLF: Auto ungeeignet zum Rausch ausschlafen

Neuhaus am Rennweg. Landkreis Sonneberg. (ots) - Am Mittwochabend fiel Beamten der Einsatzunterstützung bei ihrer Streifenfahrt ein beleuchteter Pkw mit laufendem Motor auf einem Waldweg zwischen Steinheid und Megersgereuth-Hämmern auf. Im Auto wurde ein 52-Jähriger festgestellt. Als die Polizisten sich bei dem Mann erkundigten, ob es ihm gut gehe, fiel auf, dass er beim Aussteigen beinahe aus dem Auto fiel und mit 1,76 Promille stark alkoholisiert war. Hinweise darauf, dass er im betrunkenen Zustand das Auto bewegt hatte, gab es für die Beamten nicht. Damit dies aber nicht nach der Polizeikontrolle passiert, wurden die Autoschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt. Da der Mann bei den widrigen Wetterbedingungen nicht allein im Auto zurück gelassen werden konnte, sorgten die Beamten dafür, dass der 52-Jährige sicher an seine Wohnanschrift im Landkreis Sonneberg kam.

