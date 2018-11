LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrollen

Reichmannsdorf, Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Am Mittwochnachmittag und Abend führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen durch. In Reichmannsdorf im Bereich Biehl hielten sich während der Kontrolle alle Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Anders in Bad Blankenburg, dort hatten in der Wirbacher Straße bei erlaubten 50 km/h 27 Verkehrsteilnehmer das Tempolimit überschritten. Drei Fahrer von ihnen müssen zudem mit einer Anzeige und der Aufforderung zur Zahlung eines Bußgeldes rechnen, da sie wesentlich zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Fahrers lag bei 76 km/h. Die anderen, wegen überhöhter Geschwindigkeit ermittelten 24 Fahrer werden aufgefordert, ein Verwarngeld zu zahlen.

