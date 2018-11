LPI-SLF: Mehrfach überschlagen - Zeugen gesucht!

Groschwitz (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer gestern Nachmittag nahe Groschwitz, weil sich sein PKW mehrfach überschlug. Der 21-jährige befuhr gegen 16.30 Uhr die Landstraße von Rudolstadt in Richtung Stadtilm, als nach seinen Schilderungen ein dunkler Kombi im Gegenverkehr plötzlich auf seine Fahrspur geriet. Um einen Frontalcrash zu vermeiden, wich er mit seinem Passat nach rechts aus, kam von der Straße ab, fuhr einem Abhang hinab und überschlug sich mehrmals auf dem angrenzenden Feld. Zur Behandlung seiner schweren Schnittverletzungen kam er per Rettungswagen in ein Klinikum. Der unbekannte Fahrer des dunklen Kombis soll in Richtung Rudolstadt geflüchtet sein. Jetzt werden dringend Zeugenhinweise zu dem verdächtigen Kombifahrer gesucht. Hinweise zum Fahrzeug und zur Identität des Unbekannten nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

