LPI-SLF: Verdacht auf Drogen am Steuer hat sich nicht bestätigt (Bezug zu Meldung vom 30.10.2018 "Berauscht am Steuer")

Schleiz. Saale-Orla-Kreis (ots) - Nach einem Unfall am Abend des 29.Oktober 2018, bei dem eine 20-Jährige mit ihrem Audi von der B 2 bei der Einmündung Querspange abgekommen war, führten die Polizisten bei der Unfallaufnahme einen Drogenvortest durch. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Vortest eine berauschende Substanz angezeigt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und in der Folge gerichtsmedizinisch untersucht. Das Endergebnis brachte die Erkenntnis, dass die 20-jährige Autofahrerin zum Unfallzeitpunkt unter keinerlei Einfluss berauschender Substanzen stand und somit nüchtern und fahrtüchtig am Steuer gesessen hatte.

