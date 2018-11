LPI-SLF: Sattelzug reißt Gartenmauer ein

Moßbach, Saale-Orla-Kreis (ots) - Der Fahrer eines holländischen Sattelzuges befuhr am 20.11.2018 die Ortslage Moßbach. Grund hierfür war eine Vollsperrung auf der BAB 9 und der damit verbundenen Überlastung der Umleitungsstrecke. Somit suchte sich der 30jährige bulgarische Kraftfahrer eine Ausweichstrecke aus. In einer Engstelle musste der Fahrzeugführer ausweichen und blieb mit seinem Sattelzug an einer Grundstücksmauer hängen. Dabei wurden sowohl der Lkw als auch die Mauer beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf insgesamt 8000 Euro beziffert.

