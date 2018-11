LPI-SLF: Unbekannter schlägt Wirtin und randaliert vor Bistro

Steinach (ots) - Ein unbekannter Mann soll gestern Abend in einem Bistro in Steinach eine Frau angegriffen und anschließend randaliert haben. Der Verdächtige geriet gegen 21.00 Uhr in Streit mit der Wirtin und soll dann auf diese eingeschlagen haben. Die 57-Jährige wurde leicht verletzt, konnte den Unbekannten jedoch noch aus ihrem Bistro verweisen. Vor dem Lokal Am Ockerwerk beschädigte der aufgebrachte Mann noch mehrere Briefkästen sowie Werbeträger und rannte anschließend davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und sucht Hinweise zur Identität des Unbekannten. Der junge Mann sprach russisch und trug ein dunkles Kapuzenshirt. Zeugenhinweise zu dem gesuchten Täter nimmt die Sonneberger Polizei unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

