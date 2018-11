LPI-SLF: Bahnunfall mit einer getöteten Person

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Heute Vormittag ereignete sich am Bahnübergang Breitscheidstraße ein Bahnunfall, bei dem eine Person getötet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 82-Jähriger an dem mit Schranken geschlossenen Bahnübergang die Gleise mit seinem Fahrrad überquert und wurde dabei von einem in Richtung Jena fahrenden Güterzug erfasst und getötet. Die Kripo Saalfeld führt die Ermittlungen zum Bahnunfall fort. Die Bahnstrecke war bis 12:00 Uhr gesperrt.

