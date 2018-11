LPI-SLF: Nach Zusammenstoß mit Rentnerin Autofahrer gesucht

Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, den 14.11. hatte sich gegen 11:15 Uhr in der Straße Auf dem Graben ein Unfall zwischen einem Pkw und einer beteiligten Fußgängerin ereignet. Die betroffene Frau meldete den Unfall am 19.11. bei der Saalfelder Polizei. Der beteiligte männliche Autofahrer ist derzeit unbekannt und wird gesucht. Zum Unfallhergang wurde bekannt, dass die 71-Jährige an dem Mittwoch am Kreisverkehr "Blankenburger Tor" die Fahrbahn in der Straße "Auf dem Graben" querte. Auf dem Fußgängerüberweg, wurde die Rentnerin von einem silberfarbenen Pkw am linken Bein erfasst und stürzte dadurch. Der Autofahrer habe angehalten und mit der Rentnerin Kontakt aufgenommen. Um sein Auto zu parken, habe er das Gespräch unterbrochen. In diesem Moment war die Rentnerin unter Schock stehend davon gegangen und war mit dem Bus nach Hause gefahren, so dass das Gespräch mit dem Autofahrer nicht fortgesetzt werden konnte. Sie hatte leichte Verletzungen erlitten. Der Autofahrer wird als Unfallbeteiligter nun gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 zu melden.

