LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung Unfall mit 2 Verletzten verursacht

Steinach (ots) - Unter erheblichem Alkoholeinfluss verursachte am Samstagabend gegen 19 Uhr eine 43-jährige aus Cursdorf einen Verkehrsunfall. Sie befuhr mit ihrem Pkw Hyundai die Lauschaer Straße aus Richtung Sonneberg in Richtung Lauscha und fuhr durch ihr verzögertes Reaktionsvermögen auf einen vor ihr fahrenden Pkw Opel auf, der verkehrsbedingt hielt. Dabei wurde sowohl sie selbst als auch die Opelfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Zudem musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn beseitigen. Da ein bei der Unfallverursacherin durchgeführter Atemalkoholtest einen beachtlichen Wert von 2,64 Promille erbrachte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Die Frau muss sich nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell