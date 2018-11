LPI-SLF: Tasche in Brand gesteckt

Sonneberg. Landkreis Sonneberg (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei in die Gustav-König-Straße alarmiert, da es im dortigen Parkhaus brennen sollte. Es wurde dann von den Polizeikräften ein Brand in einem angrenzenden Hinterhaus in einem unbenutzten Treppenaufgang lokalisiert. Es war bereits zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die ebenfalls alarmierten Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Es wurde eine Tasche gefunden, die offenbar gebrannt hatte. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist derzeit noch unklar. Der Brandschutt wurde zur Spurenauswertung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden durch das Feuer wurde mit 1000 EUR beziffert. Bei der Nachschau im Parkhaus wurde zudem festgestellt, dass mehrere Türen zum Dachparkdeck in der vierten Etage durch unbekannte Täter aufgebrochen worden waren. Dabei wurde Schaden in Höhe von 2000 EUR verursacht. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell