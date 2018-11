LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots) - In den Abendstunden des 17.11.2018 wurden in Rudolstadt mindestens zwei abgeparkte Fahrzeuge in der Straße An der Orangerie beschädigt. Ein weißer VW Polo mit Saalfelder Kreiskenner fuhr dabei mit erhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet und berührte dabei die Fahrzeuge. Anschließend verließ der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen und weitere mögliche geschädigte Fahrzeug- bzw. Grundstücksbesitzer, da gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fahrzeugführer weitere Unfälle verursacht hat. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell