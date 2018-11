LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Rudolstadt (ots) - Durch derzeit unbekannte Täter wurden an der Bahnunterführung der Elisabethbrücke in Rudolstadt zwei größere Schriftzüge in blauer Farbe gesprüht. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten sich der oder die Täter bereits entfernt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

