LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Rudolstadt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.11.2018 konnte nach Hinweisen die 44 jährige Fahrerin eines dunkelgrünen Pkw Opel in Rudolstadt-Volkstedt festgestellt werden. Die Fahrerin stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 2,11 Promille. Das Fahrzeug der Frau war weiterhin erheblich beschädigt, was die Vermutung zulässt, dass sie damit andere Fahrzeuge berührt haben könnte. Im Zuge der Ermittlungen konnte jedoch keine weiteren Geschädigten bekannt gemacht werden. Die Frau war wahrscheinlich nur im Stadtgebiet in Rudolstadt unterwegs. Zeugen oder auch Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

