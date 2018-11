LPI-SLF: Suche nach Zeugen nach Parkplatzrempler bei Rossmann

Schleiz (ots) - Am 16.11.2018 kam es in Schleiz auf dem Kundenparkplatz des Drogeriemarktes Rossmann in der Kastanienallee zu einem Parkplatzunfall, bei welchen Sachschaden an einem PKW entstand. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall pflichtwidrig, ohne der Feststellungspflicht seiner Personalien nachzukommen. Der Unfall fand in einem Zeitraum zwischen 10:05 Uhr und 11:15 Uhr statt.

Die PI Saale-Orla bittet nun mögliche Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich mit ihren Wahrnehmungen unter 03663/431-0 zu melden.

